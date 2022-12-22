الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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ميقاتي بحث مع سفير المانيا الإتحادية آخر التطوّرات السياسية

منذ ساعتين
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى لبنان اندرياس كيندل في السرايا، حيث عرضا آخر التطوّرات السياسية في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وما يميزها من تعاون وثيق وصداقة عميقة واحترام متبادل. ‏

وخلال اللّقاء، أثنى ميقاتي “على الدور النشيط الذي يقوم به السفير كيندل في لبنان”، وعبّر له “عن تقديره لشخصه وللجهود التي يبذلها في تنمية العلاقات اللبنانية- الألمانية في المجالات كافة”، منوّهاً “بعروض المساعدة التي تقدمها ألمانيا لإعادة بناء بعض القطاعات الحيوية، وبمساهماتها في دعم النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان، مما يجعل منها ثاني أكبر الدول المانحة في هذا الإطار”.

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