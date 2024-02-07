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ميقاتي بحث مع نظيره الكندي مسألة تمويل "الأونروا"

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تشاورا خلاله في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في الوضع في جنوب لبنان وغزة والحلول المتاحة لتأمين الاستقرار والسلام.

كما تطرق البحث خلال الاتصال الى موضوع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمساهمة الكندية في تمويلها.

وأمس دعا ميقاتي الدول المانحة الى “إعادة النظر في موضوع وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، لان التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضاً”.

كما دعا الدول المانحة الى “النظر في وضع “الاونروا” في لبنان بطريقة استثنائية، لان هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار”. وشدد على أنه سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها “لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر الى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني”

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