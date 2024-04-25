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ميقاتي بحث وسفير فرنسا في التحضيرات لزيارة سيجورنيه

منذ 15 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وتم البحث في التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه للبنان والمحادثات التي سيجريها مع رئيس الحكومة عصر الأحد.

كما تمّ البحث في الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في الجنوب والملف الرئاسي.

واجتمع مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبحث معه في الوضع النقدي في البلاد.

وأطلع منصوري رئيس الحكومة على “نتائج زيارته للولايات المتحدة الأميركية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في الإدارة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

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