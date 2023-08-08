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ميقاتي برسالة مبطنة: أصعب شيء هو تفهيم واقناع من لا يريد أن يقتنع

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2023 11:57 صباحًا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.

كما وصل الوزراء يوسف الخليل، فراس الابيض، عصام شرف الدين، عباس الحلبي، ،نجلا رياشي، جورج القرم ، جورج كلاس، زياد المكاري، بسام مولوي، عباس الحاج حسن، مصطفى بيرم، علي حميه،امين سلام ، محمد وسام المرتضى وجورج بوشكيان.

شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الديمان خلال اللقاء على أنّ “الاجتماع الوزاري هو ابن ساعته، وأمور كثيرة تجمعنا وهي احترام الصيغة والتنوّع والوحدة اللبنانية وهي ثروة للبنان، ونبدي خشيتنا من أن تتعرّض القيم للتهديد”، معتبراً أن “أصعب أمر هو تفهيم واقناع من لا يريد أن يقتنع، وهذا هو الطائف أن نجتمع مع مختلف الطوائف، ومستعدّون لأن نكون جسر عبور لأي مكان”.

وأكد ميقاتي: “سنسعى الى أن نسدّ ثغرة صغيرة ولو ببيان أو اجتماع أو كلمة واحدة في ظل كلّ المناكفات، مُستعدون للذهاب أينما كان، ولا جدول أعمال اليوم، وسنبحث في أمرين الصيغة اللبنانية والقيم الأخلاقية والأسرة الروحية هي ركنٌ أساسي”.

وأسف رئيس الحكومة “لتخلّف البعض عن الحضور بحجة السياسة، ونحن هنا للتأكيد أننا قلب واحد”.

 

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