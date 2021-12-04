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ميقاتي بعد الاتصال مع ماكرون وبن سلمان.. نؤكد التزامنا بالإصلاح

4 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2021 7:12 مساءً
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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غرّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر “تويتر” رداً على تغريدة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال ميقاتي: “الاتصال الذي جرى بيني وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “أود أن أخصّ بالشكر الرئيس ماكرون وولي العهد الامير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان. وأود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح”.

وكان ماكرون قد غرّد سابقاً وقال: “أجريت محادثة صريحة ومجدية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول أولوياتنا السياسية: أمن واستقرار المنطقة مع إعطاء الأولوية للبنان. لقد أجرينا اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقد جرى في خلاله تبادل الالتزامات”.

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