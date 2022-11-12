ميقاتي بعد لقائه بري: اتفقنا على صيغة في ملف الكهرباء

استقبل رئيس مجلس النواب “نبيه بري” في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي”، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية ولشؤون تشريعية.

ووضع ميقاتي برّي في أجواء مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ (كوب27).

وعقب اللقاء، غادر ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح، مكتفياً بالقول رداً على سؤال عما اذا كان قد تناول في لقائه مع بري موضوع ملف الكهرباء: “اتفقنا على صيغة”.

كما استقبل رئيس المجلس المحامي والمحلل السياسي جوزف ابو فاضل.

وبعد الظهر، استقبل بري رئيس اللجنة المكلفة بادارة الجالية اللبنانية في ساحل الحاج السيد محمد قعفراني.