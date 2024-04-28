الأحد 19 شوال 1445 ﻫ - 28 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي بعد لقائه سيجورنيه: نناشد فرنسا والدول الأوروبية دعم لبنان

منذ ساعة واحدة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه عصر اليوم في السرايا.

وشارك في الاجتماع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية آن غريو، ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وخلال الاجتماع، تم البحث في المساعي التي تقوم بها فرنسا لاعادة الهدوء الى جنوب لبنان، كما وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واطلع رئيس الحكومة من الوزير سيجورنيه على الجولة التي يقوم بها في المنطقة والمحادثات التي سيجريها.

وقال رئيس الحكومة في خلال الاجتماع: “ان لبنان يقدّر لفرنسا وقوفها الدائم الى جانبه ودعمها له على الصعد كافة. كما يثمن الجهد الكبير للرئيس ايمانويل ماكرون في سبيل حماية لبنان واستقراره وتعافيه الاقتصادي”.

وأضاف: “ان المبادرة الفرنسية تشكل اطارا عمليا لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملا، مع المطالبة بالتزام اسرائيل بتنفيذه ووقف عدوانها المدمّر على جنوب لبنان، بالاضافة الى دعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه وتحقيق السلام الدائم على الحدود” .

وجدد رئيس الحكومة “مناشدة فرنسا والدول الأوروبية دعم لبنان من أجل التوصل إلى حل لأزمة النازحين السوريين”، مشيرًا الى “بداية مقاربة اوروبية جديدة مع اعترافهم بالتحدي الذي تمثله هذه القضية بالنسبة للبنان واستعدادهم للعمل مع السلطات اللبنانية في هذا الشأن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه
    سيجورنيه: نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب
    توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقاولين ونقابة مقاولي البناء في لبنان
    سيجورنيه يسلّم النسخة المعدّلة للخارجية.. وهذا ما تضمنته

    الأكثر قراءة

    ايتمار بن غفير
    صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث "بن غفير" وإصابته
    هذا هو الحدّ الأدنى المطلوب للأجور!
    عناصر من حزب الله
    سلاح بحوزة حزب الله يثير قلقاً في منطقة الشرق الأوسط!