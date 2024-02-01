ميقاتي بعد لقائه كاميرون: لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها خصوصاً الـ 1701

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية بريطانيا دايفيد كاميرون في السرايا. شارك في الاجتماع نائب وزير خارجية بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد وسفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول والوفد المرافق للوزير البريطاني.

وعن الجانب اللبناني شارك مستشارو ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

وقد تم خلال الاجتماع البحث في العلاقات اللبنانية – البريطانية، كما بحث في سبل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي المطلوب. كما تطرّق البحث إلى دور الجيش وسبل دعمه وتقوية قدراته وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات اليونيفيل، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

وخلال الاجتماع أكّد ميقاتي “أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه”.

وشدّد على “أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خصوصاً القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل”.

أمّا وزير خارجية بريطانيا فشدّد على “أولوية وقف اطلاق النار في غزة تمهيداً للانتقال الى المراحل التالية للحلّ”.