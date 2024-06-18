ميقاتي بعد لقائه هوكشتاين: لبنان لا يسعى الى التصعيد

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين ظهر اليوم في دارته في بيروت.

شارك في اللقاء سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون والوفد المرافق لهوكستين.

وفي خلال الاجتماع أكد ميقاتي “أن لبنان لا يسعى الى التصعيد، والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والعودة الى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية”، مضيفا: “إننا نواصل السعي لوقف التصعيد واستتباب الامن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها اسرائيل”.

وشدد على ان التهديدات الاسرائيلية المستمرة للبنان، لن تثنينا عن مواصلة البحث لارساء التهدئة، وهو الامر الذي يشكل اولوية لدينا ولدى كل اصدقاء لبنان.

وأدلى هوكستين بعد اللقاء بتصريح مقتضب قال فيه: كالعادة اجريت مناقشات جيدة مع رئيس الوزراء. نمر باوقات خطيرة ولحظات حرجة ونحن نعمل سويا لنحاول ان نجد الطرق للوصول الى مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد كما ذكرت في تصريحي السابق.