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ميقاتي: بفضل العمل الدؤوب لقداسة البابا وماكرون سيخرج لبنان من أزمته

27 - نوفمبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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علّق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على لقاء البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “إنني على ثقة أنه بفضل النوايا الطيبة والعمل الدؤوب لاثنين من أصدقاء لبنان، قداسة البابا فرنسيس والرئيس إيمانويل ماكرون، سيتمكن لبنان من الخروج من أزمته”.

يذكر أن ميقاتي زار الفاتيكان والتقى البابا فرنسيس في خلوة دامت لنصف ساعة.

وخلال اللقاء، قال ميقاتي: “إننا في هذه الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان في أمس الحاجة الى الصلاة ليقي الله وطننا الويلات والشرور، كما أننا في أمس الحاجة الى دعم الاصدقاء على كل الصعد، خصوصا على الصعد الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف: “لقد كان المسيحيون في الشرق من دعائم الحريات وحقوق الانسان وحرية المعتقد، وقد وجدوا على الدوام الملاذ الآمن في لبنان، وبقدر ما يشعر المسيحيون في لبنان بالأمان بقدر ما ينعكس ذلك على جميع المسيحيين في الشرق. وأنا واثق بأن الكرسي الرسولي يمكنه القيام بدور كبير في هذا الاطار”.

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