ميقاتي تبلّغ من نصراوي استمرار العراق دعم لبنان

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم في السرايا الحكومية، في حضور القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان أمين نصراوي والنائب نبيل بدر.

وخلال الاجتماع، أبلغ تميم ميقاتي رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بـ”استمرار دعم لبنان من دون أي شرط”. وشكر ميقاتي لـ”العراق وقوفه الدائم بجانب لبنان في المجالات”. كما شكر لـ”رئيس الوزراء العراقي متابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية”.

واستقبل رئيس الحكومة المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، في حضور الوزير السابق نقولا نحاس. وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك.

واجتمع رئيس الحكومة مع الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال العدل هنري خوري والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وتسلم منهما اقتراح مرسوم “التوقيع الإلكتروني” الذي سيعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.

وأشار خوري ورياشي إلى أن “هذا الاقتراح هو خلاصة أكثر من عشرين جلسة عمل بين الوزارتين”.

واستقبل النائب جهاد الصمد، ثم الوزير السابق عباس مرتضى. كما استقبل رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين وعرض معه مطالب المدينة وشؤونها.

وتمنى رئيس الحكومة “تفعيل عمل البلدية وورش تأهيل الطرقات”.