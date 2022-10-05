الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
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ميقاتي ترأس اجتماعاً عرض وضع الإدارة الجمركية

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً، في السرايا الحكومية، شارك فيه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للمالية جورج معراوي، المدير العام للجمارك ريمون خوري على رأس وفد من الجمارك.

وخلال اللقاء، تم عرض وضع الإدارة الجمركية وسبل تسهيل المعاملات الجمركية للتجار والصناعيين ومعالجة الثغرات التي طرأت أخيرا.

وسيصار إلى متابعة البحث في اجتماعات اخرى لإيجاد الحلول المناسبة للمواضيع التي تم التطرق اليها.

كما استقبل ميقاتي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وعرض معه شؤون وزارته.

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