ميقاتي ترأس اجتماعًا للجنة المكلفة متابعة إعادة ملف النازحين السوريين

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة “متابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة”، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل القاضي هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، و العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بعد الاجتماع، قال الوزير حجار: “انعقدت اليوم اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين، واستمع دولة الرئيس الى تقارير عن المقررات التي اتخذناها الأسبوع الفائت، والتي تعنى بالوزارات والادارات، وأكدنا متابعة ملف النازحين من أجل عودة كريمة. وفوّض دولة الرئيس اللجنة اليوم بمجموعة مهمات لأكمال بعض النقاط التي تعنى بالعودة، على أمل أن يعقد اجتماع ثاني وثالث في الأسبوع المقبل لإنهاء وانقشاع الرؤية بموضوع عودة النازحين”.

وعن المهمات التي كلفت بها اللجنة قال: “بالمبدأ، اللجنة تعمل بطريقة سرية، وكل الاجتماعات التي تعقد منذ شهر ولغاية الان، لم نفصح فيها ولا مرة بشكل واضح عن النقاط، أكان مع فخامة الرئيس أو مع دولة الرئيس. نحن نعمل على نقاط عملانية لها علاقة بموضوع النازحين ضمن القوانين اللبنانية ، وكل الغاية إحقاق الحق وهذا يعني عودة من هو نازح بشكل امن الى الاراضي السورية، ومن لا يستطيع أن يذهب الى سوريا، تأمين وطن بديل له، وفي الوقت نفسه تطبيق القوانين اللبنانية مع اكمال التفاوض الهادىء والعقلاني، مع المراجع الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة”.

وكان رئيس الحكومة إجتمع مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل.

كما إجتمع مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان الذي قال بعد اللقاء: “عرضنا شؤون الصناعيين والصناعة،واطلعت الرئيس ميقاتي على القرار المتخذ بالنسبة إلى مقاييس الصناعة التي تحدد الأوزان الدقيقة لما فيه مصلحة المستهلك. كما بحثنا في موضوع التحضير للمعرض الصناعي المنوي إقامته في لبنان خلال الشهرين المقبلين، وسيشارك فيه عدد من دول المنطقة، اضافة الى البحث في موضوع تبادل المنتجات الصناعية في مقابل النفط العراقي”.

واجتمع أيضًا مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال: “وجهت دعوة من الرئيس نبيه بري الى الرئيس ميقاتي للمشاركة في الاحتفال الذي ستقيمه حركة أمل في الذكرى السنوية الرابعة والاربعين لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه في 31 آب في مدينة صور”.

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير كازاخستان رسول جومالي يرافقه الوزير المفوض في السفارة يرجان كاليكينوف.

اثر اللقاء، قال السفير جومالي: “عام 2020 كانت لدينا بعثة ديبلوماسية في بيروت، واتخذ رئيسنا في بداية هذه السنة قرارا بتحويل وجودنا الديبلوماسي الى مستوى سفارة. وأنا كأول سفير لكازاخستان في لبنان تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي وناقشنا امكانات وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصا في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمارات”.

اضاف: ” أبلغت دولة الرئيس أن بعض الشركات اللبنانية تعمل في الوقت الحالي في كازاخستان، ونحن نريد أن نطور هذه العلاقات والتعاون الثنائي خصوصا في مجال التجارة وتصدير القمح والدقيق الى السوق اللبناني. ناقشنا هذا الموضوع ونظرا الى أزمة الغذاء في الأسواق العالمية نعلق اهتماما كبيرا على إمكان التصدير الى الخارج ليس فقط الى الدول المجاورة مثل اوزباكستان، وافغانستان والدول الأوروبية، نظرا الى ان دول الشرق الأوسط ولبنان تحتاج لهذه المادة، فلقد ناقشنا هذا الموضوع منذ يومين مع وزير الاقتصاد اللبناني بالتفصيل”.

وإستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس مقر الاتحاد في لبنان صادق الصباح ووفدا ضم الامين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية احمد خطابي، رئيس مدينة الانتاج الاعلامي بالقاهرة عبد الفتاح الجبالي ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب مجاهد ابو الهيل، ورئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ابراهيم ابو ذكري.

وقد اطلع الصباح رئيس الحكومة على اطلاق مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب في لبنان ، برعاية وزير الاعلام زياد المكاري، عند الخامسة عصر غد الجمعة في فندق الحبتور في سن الفيل.

من جهته، قال أبو ذكري: “نشكر دولة الرئيس ميقاتي على استقبال وفد الاتحاد العام للمنتجين العرب، وتكلمنا في عدد كبير جدا من المشاريع التي سنحييها مستقبلا على الأرض اللبنانية، ونقل معالي السفير أحمد رشيد تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية لدولة الرئيس ميقاتي، ونحن نحب بيروت وسيكون لنا تواجد فيها في مجالات الفن والدراما والإعلام، وستكون المرحلة مقبلة مبشرة بأعمال جيدة ان شاء الله”.

وفي ختام اللقاء سلّم الصباح الرئيس ميقاتي درعا تقديرية.