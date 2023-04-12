ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة الخاصة بملف الكهرباء

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماع “اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء” في السراي. وشارك فيه: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير العدل هنري خوري، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير السياحة وليد نصار والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وتابع البحث في الملف لا سيما لجهة بروز تحسّن في عملية جباية الفواتير والاجراءات المطلوبة في حق الادارات الرسمية التي لا تلتزم عملية الدفع، وسبل تأمين الاعتمادات اللازمة للدفع.