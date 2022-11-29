ميقاتي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للمجلس الوطني للسلامة المرورية في السرايا الحكومية، وشارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري خوري والاشغال العامة والنقل علي حمية، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية رمزي سلامة ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

وصدرت عن الاجتماع المقرّرات الآتية:

1- تكليف مجلس الإنماء والإعمار المضي بتلزيم أعمال الصيانة بما فيها مستلزمات السلامة المرورية وفقاً لما جاء في إتفاقية القرض مع البنك الدولي، على أن تحدد وزارة الأشغال العامة والنقل الأولويات، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار.

2- تكليف مجلس الإنماء والإعمار المُضي بتلزيم الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بتمويل من قرض الطرقات والعمالة مع البنك الدولي.

3- تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعادة صيانة المركز الرئيسي للمجلس الوطني للسلامة المرورية المتضرر جراء إنفجار الرابع من آب، بعد تأمين التمويل اللازم.

4- تكليف وزراء العدل، التربية والتعليم العالي والداخلية والبلديات دراسة مسودة منهاج مباراة الكفاءة التي على المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوها ومنهاج الدورات التي يتم بموجبها تأهيل خبراء السير المجاز لهم قبل صدور القانون 243/2012.

وكان الرئيس ميقاتي اجتمع مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، وعرض معه لشؤون وزارته.