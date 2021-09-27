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ميقاتي: تعاون جميع الأطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي

27 - سبتمبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي” أن تعاون جميع الاطراف مهم جدا لوضع لبنان على سكة التعافي”، مشيرا الى” ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات ، في موازاة الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قبل ظهر اليوم في السراي الكبير.

خلال اللقاء هنأ شقير الرئيس ميقاتي على تشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح والتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد.

وإذ شدد شقير على” ان خطورة الوضع وصعوبته على مختلف المستويات ما يتطلب تضافر كل الجهود والامكانات لإخراج لبنان واللبنانيين من عنق الزجاجة”، أكد” إن الهيئات الاقتصادية، وإنطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية تضع إمكاناتها في تصرف الرئيس ميقاتي وستتعاون معه لإنجاح هذه المهمة الوطنية”.

وأشار الى “ان الهيئات الاقتصادية وضعت ورقة مختصرة من تسع نقاط للتعاطي مع المتطلبات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتأمين الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات والبنى التحتية”، متمنياً “ان تكون هذه النقاط مدار متابعة مع دولة الرئيس ميقاتي وفريق عمله”. كما أشار “الى ان الهيئات ستعقد إجتماعات متتالية مع الوزراء المعنيين بالشق الاقتصادي وستضع دولته في كل المستجدات بشان الملفات التي ستتم مناقشتها”.

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