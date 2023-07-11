ميقاتي: تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي خطوة غير ممكنة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي خطوة غير ممكنة، مشيرًا إلى أنه في حال تقدم نواب الحاكم باستقالاتهم سيعرض الموضوع على مجلس الوزراء وسيطلب منهم تحمل مسؤولياتهم، وفقًا للقانون إلى أن يتم انتخاب حاكم جديد.

وأكد في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ همه الأساسي المحافظة على المؤسسات ولو من خلال تصريف الأعمال وتسيير أحوال الناس.

من جهة أخرى، لم يتردد ميقاتي بالقول إنّ لا تواصل حاليًا بين رئاسة الحكومة والبطريركية المارونية، ولكن لا قطيعة، ولا يخفي عتبًا على تحميل الحكومة مسؤوليات لا تدخل كلها في نطاق اختصاصها، ويقول: “سمعت ثلاث عظات لصاحب الغبطة، وأكنّ له كل الإحترام، وحقيقة ليشرح لي أحدهم ما قصده وما الذي يريده؟ هو قال إنّه لا تعيينات في ظل حكومة تصريف أعمال، ثم طالب بضرورة تعيين رئيس أركان في الجيش اللبناني. فلنتفق على معيار معيّن لممارسته”.

وفي سياق آخر، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أننا “نسعى جاهدين لحل قضية الخيم في منطقة الغجر الحدودية ديبلوماسيًا، ونعتبر أنّ بلدة الغجر لبنانية باعتراف الأمم المتحدة. وقد أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا للقيام بالترسيم الكامل لكل حدودنا الجنوبية”.