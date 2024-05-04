ميقاتي تمنى على بري الدعوة لجلسة نيابية لوقف الاستغلال السياسي الرخيص

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب نبيه بري تشاورا خلاله بالأوضاع الراهنة.

وفي خلال الاتصال تمنى رئيس الحكومة” على الرئيس بري الدعوة الى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين وذلك من اجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة”.

وكان المكتب الإعلامي لميقاتي قد أصدر بياناً اليوم السبت، استنكر الحملة السياسية والإعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه”.

وأشار مكتب ميقاتي إلى أن هذه الحملة يشارك فيها سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز. والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله”.