ميقاتي حول تعيين خفراء الجمارك: لا أسمح باستغلال هذا الموضوع

تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي، ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المال البت في الخلاف الحاصل في المجلس الاعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، فقال: “لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط”.

وتابع: “إنني الاحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنباً لحصول اي خلاف على اي مستوى داخل مجلس الوزراء، خصوصاً أن الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع تأكيد قرار مجلس الوزراء السابق. وأدعو الجميع إلى مقاربة الملف بموضوعية بعيداً من الاستغلال الطائفي البغيض”.