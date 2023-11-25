السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
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ميقاتي خلال لقاء أردوغان: نعوّل على مساعي الدول الصديقة لإحداث خرق

منذ 6 دقائق
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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إستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عصر اليوم في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول.

وتناول البحث الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا.

وخلال الاجتماع، أكد أردوغان “ضرورة العمل على تحقيق هدنة مستدامة في غزة ووقف العمليات العسكرية تمهيدا للانتقال الى العمل لتحقيق السلام المستدام”.

وأشار، إلى أن “أكثر الدول تأثرا بحرب غزة هو لبنان، ونتمنى استمرار الهدنة لكي يبقى لبنان آمنا وهادئا”.

بدوره قال ميقاتي: “إننا نعوّل على مساعي الدول الصديقة لاحداث خرق في جدار الازمة القائمة والعمل على احلال السلام، وعودة الهدوء الى جنوب لبنان”.

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