ميقاتي رأس اجتماعاً للبحث مع المنظمات الدولية بمكافحة وباء كوليرا

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا اليوم الأربعاء 12/10/2020 في السراي الحكومي خصص للبحث مع المنظمات الدولية بمكافحة وباء الكوليرا.

شارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين، والدكتورة عاتكة بري ممثلة وزير الصحة فراس الأبيض الذي يقوم بجولة في البقاع، مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، ممثلة اليونيسف بالانابة في لبنان أيتي هيغنز، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أياكي أيتو، ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.

وقال الوزير ياسين بعد اللقاء: “بحثنا في الخطوات المناسبة لمكافحة وباء الكوليرا، وتم وضع خارطة طريق لذلك، وستدعم المنظمات الدولية كل الأماكن التي تؤمن المياه لمخيمات النازحين السوريين للتأكد من نظافتها، كما ستدعم كل محطات الصرف الصحي وضخ المياه بالمازوت خصوصا في مخيمات النازحين في بعلبك، عكار، البقاع الأوسط والبقاع الغربي، اضافة الى وضع الكلور في كل محطات المياه والضخ. وتم الطلب من وزارة الطاقة وضع خط خدمة لكل محطات الصرف الصحي والضخ لتشغيلها بشكل دائم، فضلا عن إطلاق حملات توعية في كل الأماكن التي تشهد اكتظاظا.

وقد أكدت وزارة الصحة بأنها تقوم بكل الإجراءات المتعلقة بفحص المياه وقنوات الصرف الصحي وأخذ العينات وتجهيز المستشفيات. وتناول اللقاء ضرورة الإهتمام بالسجون وتلقيح كل المساجين، اضافة الى الإهتمام بالأماكن الشعبية المكتظة والتي تعرف بالعشوائيات.

واستقبل رئيس الحكومة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة.