ميقاتي: سيبقى الجيش حصن الدفاع الأول عن لبنان

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الجيش سيبقى حصن الدفاع الاول عن لبنان والمؤسسة الاولى التي تمثل الانصهار الحقيقي بين جميع اللبنانيين، وإن الجيش حامي الوطن ليس شعاراً نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وضباطه وشجاعتهم وحكمة قيادته.

وشدد ميقاتي خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس وفد من مجلس القيادة في السراي الحكومي على أن “مثابرة الجيش على القيام بعمله في حفظ الامن والاستقرار والسلم في لبنان رغم الظروف المالية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة العسكرية اسوة بجميع اللبنانيين، يثبت أن الولاء الوطني لدى ابناء الجيش هو الأساس، وهذا ما يشكل ضمانة بأن الوطن سيبقى بخير مهما واجهته من صعوبات”.

وقال: “نشدّ أيدينا بأيدي الجيش وندعم الخطوات التي يقوم بها ونبذل كل الجهود لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وهذه ثابتة أساسية لحماية لبنان وشعبه وصون وطننا من المخاطر”.

وأشاد ميقاتي بالتعاون الوطيد بين الجيش وسائر القوى الأمنية التي تتعاون من أجل امن لبنان وسلامة اللبنانيين جميعاً.