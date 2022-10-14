ميقاتي شاكراً فرنسا: لحلّ أزمة النازحين السوريين

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “شكر فرنسا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له على الصعد كافة، وعلى العلاقة الخاصة بين فرنسا والشعب اللبناني، والتي يعبّر عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كل المحافل الدولية”.

وكان ميقاتي استقبل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو ووفد من الوزارة ضمّ المديرة المساعدة لمكتب الوزيرة سيلين بلاس، ورئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن غيغان.

كما شارك في اللقاء مستشارا ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وخلال اللقاء شددت وزيرة خارجية فرنسا على وجوب اتمام الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في موعدها، وعلى وجوب استكمال الاصلاحات الضرورية للانتقال الى التوقيع النهائي لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إن “المجتمع الدولي ككل يتطلع الى اتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لعدم حصول أي فراغ قد يضعف الموقف اللبناني في ادارة عمليات التفاوض لحلّ أزماته ومعالجة الملفات الضرورية”.

وقد طلب رئيس الحكومة من الوزيرة الفرنسية مؤازرة بلادها لبنان في حلّ أزمة النازحين السوريين على أرضه واعادتهم الى بلادهم. كما جرى البحث في العلاقات بين البلدين.