ميقاتي طلب من الأمم المتحدة الدعم في الملف الغذائي واسترجاع الأموال

طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في اجتماعه اليوم، مع نائبة الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في السرايا الحكومية اليوم، بدعم لبنان في ملف الامن الغذائي و كيفية مواجهة التحديات الناتجة عن وجود النازحيين السوريين، وشارك في الاجتماع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” رولا دشتي، كما حضر مستشارو الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

وطلب الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع من نائبة الامين العام للأمم المتحدة “دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، وفق مخطط الامم المتحدة لمواجهة تداعيات الحرب في اوكرانيا على الدول كافة وبخاصة دول المنطقة بما فيها لبنان”. كما طلب من الامم المتحدة “دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن وجود النازحين السوريين في لبنان”.

بالإضافة الى مطالبته من المسؤولة الاممية “دعم الامم المتحدة للبنان في ما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، كون لبنان من الدول التي وقعت البرنامج”.

وإستقبل الرئيس ميقاتي مديرة مكتب الاونيسكو الاقليمي في بيروت كوستانزا فارينا، ترافقها مسؤولة برنامج التربية في الأونيسكو ميسون شهاب، في حضور المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر ومستشار الرئيس زياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع، أطلعت فارينا الرئيس ميقاتي على برنامج عمل الاونيسكو في لبنان لمواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع التربية. كذلك أطلعته على تفاصيل الانتهاء من مشروع الاونيسكو لترميم وتأهيل 150 مدرسة متضررة جراء انفجار مرفأ بيروت.

كما التقى ميقاتي سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى ثم سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كباره وطلب منهما تمثيل لبنان في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد. بعدها استقبل النائب سمير الجسر.