الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي عرض مع جونسون جهود التوصل إلى وقف النار واستقبل سفير تركيا

منذ 36 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم، في دارته، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان.

وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات بين البلدين والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وعرض الرئيس ميقاتي مع السفيرة الأميركية، الجهود التي بذلت خلال الحكومة التي تولاها  للتوصل إلى وقف إطلاق النار وكيفية مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار في لبنان.

كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير تركيا مرات لوتيم وبحث معه في العلاقات بين البلدين.

    المزيد من أخبار لبنان

    التيار الوطني الحر
    الوطني الحر يأسف “لارتباك الحكومة” حول حصرية السلاح
    وزارة الاقتصاد والتجارة
    محاضر ضبط في حق اصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
    رئيس الجمهورية جوزاف عون
    الرئيس عون: أجهزة الرقابة أساسية في مواجهة الفساد

    الأكثر قراءة

    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟