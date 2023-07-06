الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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ميقاتي عرض مع فرونتسكا ووفد من "اليونيفيل" بحضور بوحبيب الوضع في الجنوب

منذ 21 دقيقة
ميقاتي وفرونتسكا

ميقاتي وفرونتسكا

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان – اليونيفيل بقيادة القائد العام الجنرال أرولدو لازارو، عصر اليوم في السرايا الكبيرة.

كما شارك في الاجتماع منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية العميد الركن منير شحادة.

وخلال الاجتماع، تم البحث في الوضع في الجنوب في ضوء التطورات الأخيرة. وشدد قائد “اليونيفيل” على “وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق واحترام القرار الأممي الرقم 1701”.

بدوره، أكد رئيس الحكومة “التزام لبنان القرار 1701″، داعيا “الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الخروق الإسرائيلية، التي بلغت 18 خرقا في الفترة الأخيرة للخط الأزرق”.

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