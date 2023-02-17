ميقاتي عن الأحداث الأمنيّة الأخيرة: كأنّ هناك "فقسة زر" في مكان ما!

تقدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتّعزية من الجيش بالشهداء الثلاثة الذين سقطوا أمس في عملية في البقاع، مضيفًا: “هذا هو قدر الجيش بأن يكون دائماً في الصدارة دفاعاً عن الوطن وسيادته وحماية أهله وأن يدفع الثمن غالياً من أرواح عسكرييه”.

ميقاتي قال في مستهلّ الاجتماع الطارئ لمجلس الامن المركزي في السراي الحكومي: “لفت نظري قول البعض إنّ اجتماعنا اليوم جاء متأخرًا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدًا منيعًا للدولة، وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم. نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصًا في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط”.

وتابع: “أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك “فقسة زر” في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازًا ما من مكان ما للقيام بما حصل”؟

وأضاف: “هذا الاجتماع الأمني اليوم سبقه بالأمس اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الأسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الإجراءات المطلوبة من مصرف لبنان”.