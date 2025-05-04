ميقاتي عن الانتخابات البلدية في طرابلس: ما يعنيني مصلحة المدينة وأهلها

أشاد الرئيس نجيب ميقاتي “بسير الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان، وبأهمية هذا الاستحقاق الحيوي في المسار التنموي”، مشددا” على “ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية بدل الركون للعصبيات الطائفية والحزبية والعائلية”، داعيا الى أن “تأخذ المنافسة الديمقراطية مداها”.

وفي تصريح قال: “ما يعنيني في موضوع الانتخابات البلدية في طرابلس هو مصلحة المدينة وأهلها بالدرجة الأولى، وانا مستمر في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وادعو جميع الفاعليات وخصوصا السياسية الى تقديم الدعم الكامل للمجلس البلدي الجديد الذي سيختاره أبناء طرابلس ودفعه نحو تحقيق الأفضل للمدينة وأهلها”.