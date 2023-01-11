ميقاتي عن الجلسة الحكومية القادمة.. "لن أسأل من يمكن أن يحضر أو يتغيب"

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه “لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية، لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء”.

وفي حديث لصحيفة “النهار”، ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، أجاب الرئيس ميقاتي: “لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها، تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم”.

وعن تشنجات العلاقة مع رئاسة “التيار الوطني الحرّ”، لفت إلى أنه “في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها “التيار الوطني الحرّ” في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها”.