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ميقاتي نقلًا عن عودة: لا يمكن لأحد أن يحلّ مكان الدولة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2022 2:23 مساءً
لقاء بين ميقاتي والمطران عودة

لقاء بين ميقاتي والمطران عودة

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أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ لقاءه مع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، تطرق إلى مواضيع عديدة، حيث أثار عودة نقاطا معينة، وعبّر عن الهواجس التي يشعر بها كل لبناني مخلص.

ميقاتي لفت إلى أنّه في الموضوع السياسي فإن عودة مع انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن ضمن النظام الديمقراطي الحقيقي. كذلك أثار مواضيع أخرى تتعلق بالشؤون التربوية وضرورة الاهتمام بها نظرًا لدورها في تنشئة الأجيال المقبلة.

في الموضوع الأمني، نقل ميقاتي عن عودة أنّ الأمن لا يلزّم، والدولة مسؤولة عن أمن المواطن بكل ما للكلمة من معنى، ويجب أن يكون الأمن صارمًا ولا يعتقد أحد أنه يمكن أن يحل مكان الدولة.

أضاف ميقاتي: “كما تطرقنا بالبحث إلى موضوع آثار انفجار مرفأ بيروت الذي لا يزال يدمي كل القلوب، وبخاصة في هذه المنطقة المنكوبة بالذات والتي أصيبت من جراء هذا الانفجار. طرح صاحب السيادة أسئلة عديدة في هذا الموضوع تتعلق بالتحقيق في الملف أو بموضوع المساعدات للمتضررين. كل هذه الأمور أنا أعيها تمامًا، وصاحب السيادة نقل هواجس اللبنانيين بإخلاص. وباذن الله نتمكن جميعًا عندما نكون يدًا واحدة من إنقاذ هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا”.

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