ميقاتي غادر بيروت إلى أنقرة

غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت على رأس وفد متوجهاً إلى أنقرة، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويضمّ الوفد الوزاري وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلاء رياشي، وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بالإضافة إلى المستشار الديبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر. على أن ينضمّ إلى الوفد في أنقرة سفير لبنان في تركيا غسان المعلّم.

وفور وصوله، سيجري ميقاتي محادثات مع إردوغان، فيما يُجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الأتراك. وسيعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً.