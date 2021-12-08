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ميقاتي غدا إلى القاهرة.. ولقاء مع السيسي

8 - ديسمبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أعلن السفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي أنّ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيبدأ غداً الخميس زيارة رسمية لمصر.

وأوضح الحلبي، في تصريح لموقع “القاهرة 24″، أنّ ميقاتي سيلتقي خلال زيارته مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدداً من المسؤولين المصريين.

وتأتي الزيارة، في وقت يشهد فيه لبنان انفراجاً في أزمته مع السعودية ودول الخليج، بعد تقديم وزير الإعلام استقالته، على وقع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للخليج.

وكان ميقاتي، أعرب في وقت سابق، عن تقديره للدعم المصري الدائم للبنان في جميع المواقف والظروف والتحديات التي واجهتها البلاد، موجّهاً الشكر لمصر ورئيسها.

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