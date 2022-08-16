ميقاتي في بعبدا غدا.. و20 ألف ليرة للدولار الجمركي!

كشفت معلومات لقناة الـ”LBCI”، أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ أبلغ الوزراء أنه إتصل برئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وهو سيزور ​بعبدا​ الأربعاء لبحث ملف ​تشكيل الحكومة​ معه”.

وأفادت المعلومات، بأن “هناك توافقًا خلال إجتماع السراي على إعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي”.

وقد ذكرت تقارير إعلامية، أنه “إنعقدت جلسة نقاش، وصفت بـ”التشاورية” وغير الرسمية بين ميقاتي والوزراء في منزله للتداول في بعض القضايا من دون تحديد أي جدول أعمال”، مضيفةً: “هذا اللقاء انعقد بعيدًا عن الإعلام، لعدم أثارة التساؤلات حول توقيته ومغزاه ومدى إرتباطه بتعويم الحكومة لبحث قضايا طارئة، في ظل الخلاف المستحكم على تشكيلة حكومية جديدة بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية ميشال عون”.