ميقاتي في تشييع الحسيني: إكرامًا له يجب أن ننفّذ "الطائف" كاملًا

شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ممثلا أيضًا رئيس مجلس النواب نبيه بري في مراسم تشييع الرئيس حسين الحسيني في بلدة شمسطار في البقاع. كما شاركت في التشييع عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي.

ميقاتي قال بعد التشييع: “نمر بلحظات حزينة جدًا في وداع أبي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة. وأكرر ما أقوله دائما أنه إكرامًا له يجب ان نسعى دائما لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملًا بعيدًا من الانتقائية. وإنني على ثقة أن هذا النهج هو الذي يوصل لبنان إلى شاطئ الأمان”.

أضاف: “لقد قام الرئيس الحسيني بجهد دستوري وبرلماني كبير، وعلينا أن نكمل ما بدأه بالطريقة السليمة. رحمه الله وهو كان صديقا وأخا ومعلّما، ولسنا نحن فقط من سيفتقده بل كل لبنان أيضًا”.