الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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ميقاتي في راشيا.. وكلمة مرتقبة في ذكرى الاستقلال

منذ 38 دقيقة
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توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قلعة راشيا لإحياء ذكرى الإستقلال، حيث ستكون له كلمة ظهر اليوم في المناسبة.

وقد أقيم لرئيس الحكومة استقبال شعبي حاشد عند وصوله إلى منطقة مجدل عنجر، وسط حضور عدد من السياسيين والفاعليات.

كذلك، زار رئيس الحكومة دار الفتوى في البقاع الغربي وزحلة، حيث كان في استقباله مُفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.

هذا ويضم الوفد الحكومي المتوجه إلى قلعة راشيا الوزراء: وزراء الصناعة جورج بوشكيان، التربية والتعليم الحالي عباس الحلبي والبيئة ناصر ياسين.

وكان في استقبال ميقاتي النواب: بلال الحشيمي، ينال الصلح، وائل بو فاعور، ياسين ياسين والنائب السابق محمد القرعاوي وعدد من رؤساء البلدات وقُضاة الشرع.

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