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ميقاتي في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 4 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد اللبناني الى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد.

ووفق البرنامج المقرر سيلقي الرئيس ميقاتي كلمة لبنان أمام الجمعية وسيعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.

كذلك سيشارك رئيس الحكومة اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”وسيلقي كلمة في المنتدى عند الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة والنصف ليلا بتوقيت بيروت) ومن ثم يجتمع مع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مقر الأمم المتحدة.

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