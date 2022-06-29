الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
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ميقاتي: قرار تقديم التشكيلة الحكومية اتخذته ليلاً وبخط يدي

منذ 42 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي.. المصدر: رويترز

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لفت رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، في تصريح له عبر قناة “الجديد”، إلى أنّ “قرار تقديم التشكيلة الحكومية اتخذته ليلاً وبخط يدي، بعد ان تعفف الجميع عن المشاركة، واصبحت الخيارات ضيقة”.

مشيرًا إلى أنّ “ما قدمته للرئيس عون هو تبديل وزاري وليس الجميع، ولم يكن هناك من تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، سوى خلال الاستشارات وبأمور عامة”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن نجيب ميقاتي​ في تصريح له عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه سلّم الرئيس ​ميشال عون​ التشكيلة الحكومية، التي يراها مناسبة.

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