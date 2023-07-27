ميقاتي: كلام سلامة "واقعيّ".. فهل من قفزات كبيرة في سعر الصّرف؟

رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ”، معتبراً أنّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال كلامًا واقعيًا ومن حقّه الدفاع عن نفسه”.

وأضاف، في دردشة مع الصحافيين: “نحن أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس، ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية”، وتابع: “بالنسبة إلى الجلسة التشريعية نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، وإيجاد طريقة لتمويل موقت أو سلفة موقتة إلى حين ضبط الأمور”.

وأشار ميقاتي إلى أنّ “طلب وزير العدل يندرج في إطار الاحتياطات المتّخذة لتسيير عمل مصرف لبنان”، وقال: “أنا أوّل من قلت إنّني لا أريد شرخًا في الداخل اللبناني، وأدنى واجبات حكومة تصريف الأعمال الحرص على سير المرفق العام”.

وحثّ نواب حاكم مصرف لبنان على عدم الاستقالة، مضيفاً: “في حال الشّغور يستلم النائب الأول، أمّا في حال تقاعس فيجب أن يستلم النائب الثاني”.

وقال ميقاتي: “لا أخشى حصول قفزات كبيرة في سعر الصّرف ويُمكن استيعاب الكتلة النقدية بسرعة”.