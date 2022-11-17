ميقاتي: لاتخاذ إجراءات لتكريم رجالات الاستقلال

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الدوائر المختصة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتكريم رجالات الاستقلال في مناسبة عيد الاستقلال. وسيتم وضع أكاليل باسم الجمهورية اللبنانية على أضرحة رجالات الاستقلال، وفق ما هو معتمد في مرسوم التشريفات والمراسم.

وأعطى ميقاتي توجيهاته الى مدير المراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومدير المراسم في رئاسة مجلس النواب علي حمد، ومدير المراسم في رئاسة مجلس الوزراء لحود لحود لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وكان إجتمع مع سفير قطر ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، في السرايا الحكومية، وتسلم منه دعوة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم في كرة القدم في قطر في 20 الحالي.

كما رأس ميقاتي إجتماعاً شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومستشار الرئيس ميقاتي سمير الضاهر، وتم خلال الإجتماع استكمال البحث في موضوع موازنة العام 2023.

وقال الخليل بعد الاجتماع: “خصص هذا الإجتماع لبحث موازنة عام 2023 وتم التطرق للبنود الإصلاحية التي سيتم اعتمادها لتأتي الموازنة اكثر توازنا.ً

وإجتمع ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، في حضور وفد من “المركز التربوي للبحوث والإنماء” ضم كلا من: المديرة الإدارية إيما بو ديوان، رئيسة مكتب البحوث التربوية كيتا حنا، رئيس وحدة تنفيذ المشاريع ورئيس رابطة موظفي المركز التربوي علي زعيتر، ورئيس قسم الإدارة التربوية ومنسق لجنة صياغة الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي أكرم سابق.

وقال الحلبي بعد الإجتماع: “تشرفت بزيارة الرئيس ميقاتي، وفي جزء من الإجتماع كان برفقتنا بعض مسؤولي المركز التربوي للبحوث والإنماء، حيث قدمنا الى دولة الرئيس وثيقة “الإطار الوطني للمناهج الجديدة”، كما توصلت إليها لجنة الصياغة في طبعتها الخامسة والتي ستعرض في تاريخ 23 تشرين الثاني الحالي على الهيئة العليا للمناهج التي ستدرس هذه الوثيقة وستقرّها، بعد إدخال الملاحظات التي تراها مناسبة عليها”.

وتابع: “في مناسبة سابقة قد أعلنت أن هذه الوثيقة الوطنية بإمتياز هي بمثابة دستور تربوي أو طائف تربوي، لأن كل الفئات اللبنانية من كل الطوائف قد شاركت في وضعها وفي المناقشة حول الأطر المرجعية فيها والمعايير وكل المفاهيم التي أدخلت في هذه الوثيقة. لذلك فإننا نعول على اجتماع الهيئة العليا للمناهج التي ستنظر بهذه الوثيقة في 23 من الحالي للمباشرة في المرحلة الثانية من تطوير هذه المناهج.”

وأضاف: “أما الجزء الآخر من الاجتماع فكان مع دولة الرئيس للبحث في سير العام الدراسي في المدارس الرسمية، خصوصاً مطالب المعلمين وبعض المتأخرات التي كانت بسبب تأخر قانون الموازنة ونشره ودخوله حيز التنفيذ، وأننا نتطلع للمرحلة المقبلة لتحقيق انفراجات مالية على صعيد تحقيق مطالب الأساتذة لا سيما في ما يتعلق ببدلات النقل ومضاعفة الرواتب لأساتذة المدارس. وقدمت مقترحات عدّة آمل أن تحظى بموافقته لتحقيق الإنفراج في الجو الدراسي الذي بدأ ببعض المطالبات حاليا والتي نأمل أن لا نصل فيها الى مراحل السلبية”.

واستقبل ميقاتي وفداً من نقابة المعلوماتية في لبنان برئاسة جورج غسطين الخويري الذي قال بعد اللقاء: “عرضنا تقديم المساعدة المجانية للدولة في مكننة بعض الادارات في الدولة اللبنانية وحماية المعلومات، من منطلق رغبتنا بمساعدة البلد”.

كما استقبل وفداً من إتحاد بلديات الضنية برئاسة محمد سعدية الذي قال: “عرضنا الصعوبات التي تعانيها البلديات في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة،كما عرضنا له مواضيع تهم المنطقة من بنى تحتية وكهرباء وطرقات وغيرها”.

من جهة ثانية، أجرى ميقاتي اتصالات مع وزارة المالية من أجل الإفراج عن أموال البلديات.