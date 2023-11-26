الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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ميقاتي: لا نريد حرباً ونحن طلاب سلام

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى إن “قواعد الاشتباك عند الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل تبقى كما هي، لكن لا توجد ضمانات دولية يمكن أن نطمئن اليها”.

ولفت ميقاتي في حديث الى محطة “TRT” التركية، الى انه “في هذه النفسية الاجرامية الموجودة لدى العدو الاسرائيلي بِقتل الاطفال والنساء والشيوخ والتهجير والتدمير، فأي ضمانات يمكن أن تعطى ونحن نرى هذا العدوان على غزة القائم يوميًا ولا أحد يكترث لذلك ولا أي ردات فعل دولية”.

واردف ميقاتي “لا نريد حرباً ونحن طلاب سلام، لكن في نفس الوقت لا نريد لأحد أن يدنس الأرض اللبنانية”. وتابع قائلا: “نحن نساند القضية الفلسطينية مساندة كاملة، ولكننا نحاول قدر المستطاع تجنيب لبنان الدخول في معارك دموية”.

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