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ميقاتي لبلينكن: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات

منذ 47 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيه سفير لبنان في الاردن يوسف إميل رجي، مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.

في خلال الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي “أولوية العمل للتوصل إلى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الارض المحروقة التي تتبعها اسرائيل باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليا للامعان في احداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية”.

وشدّد رئيس الحكومة على “أن لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برًا وبحرًا وجوًا”.

بدوره شدّد وزير الخارجية الاميركية على” انه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى”.

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