ميقاتي: لبنان سيعمل بجهد لتفعيل التعاون بينه وبين أشقائه العرب ومع الصين

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تطلع لبنان إلى القمة العربية-الصينية بكل أمل، مشددا على أنه سيعمل بجهد لتفعيل التعاون بينه وبين أشقائه العرب، وبينه وبين الصين، “ثاني أقوى اقتصاد بالعالم ومركز ثقل للاستقرار والتنمية والتطور العالمي”.

وأمل ميقاتي، في كلمته في القمة العربية-الصينية المنعقدة في الرياض، بتفعيل التعاون في ما بيننا لما فيه مصلحة شعوبنا وبلدان العالم اجمع.

واشار إلى أن عالمنا العربي ، الذي يملك الكثير من المؤهلات البشرية والطبيعية هو في صلب اهتمام العالم، وأولهم جمهورية الصين الشعبية التي تربطنا بها اواصر صداقة وقواسم مشتركة.

ورأى ميقاتي أنها ها هي هذه العلاقات بين العالمين ترتقي اليوم إلى مستوى غير مسبوق يفتح، ليس فقط لعالمينا العربي والصيني، بل أيضا للعالم أجمع، آفاقا من العمل المشترك القائم على التعاون المجدي للطرفين والاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة.

ووجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال تحية خاصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، متوجها بجزيل الشكر الى المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة لكرم الاستضافة والإقامة، وللامانة العامة للجامعة العربية على حسن التحضير للحدث العالمي الذي نعيشه اليوم.