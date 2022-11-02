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ميقاتي: لبنان لا يخشى على اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل إذا فاز نتنياهو

منذ 37 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء 2\11\2022 أن الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق المحافظ بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات.

وأضاف لرويترز في اتصال هاتفي أنه “أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهدا الاتفاق الذي أودع في الامم المحتدة ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع”.

وهدد نتنياهو “بتحييد” الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد محادثات غير مباشرة على مدى سنوات، توسطت فيها الولايات المتحدة وأفضت إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اللذين يتناصبان العداء.

    المصدر :
  • رويترز

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