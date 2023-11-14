الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب وبعدم المسّ بقواعد عملها

منذ 49 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي وقائد اليونيفيل الجنرال آرولدو لاثارو

الرئيس نجيب ميقاتي وقائد اليونيفيل الجنرال آرولدو لاثارو

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو، على رأس وفد بعد ظهر اليوم في السرايا.

وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي، وتناول البحث الوضع في جنوب لبنان والصعوبات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.

وجدد رئيس الحكومة “شكر لبنان لكل التضحيات التي تقدمها هذه القوات خلال تأدية مهامها منذ إنشائها حتى اليوم، وكان آخرها إصابة جندي بجروح قبل أيام”.

وأثنى ميقاتي “على الجهود الشاقة التي تبذلها اليونيفيل في هذه المرحلة الصعبة في سبيل تخفيف التوتر، والحؤول قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري القائم على طول الخط الأزرق وعبره، والذي هو نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية وخرقها لمندرجات القرار 1701”.

وجدد تأكيد “تمسك لبنان ببقاء هذه القوات في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت بها والذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ابراهيم منيمنة والنائب محمد خواجة
    اجتماعٌ للجنة تقصي الحقائق.. ما آخر تطورات ملف النافعة؟
    رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    نتنياهو: نستعدّ لجميع السيناريوهات مع "حزب الله".. وهذه "الخطيئة الأكبر"
    الرئيس نبيه بري
    بري يُحذّر من تمادي العدو الإسرائيلي: مخاطر توسّع نيران الحرب تتزايد

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
    تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟