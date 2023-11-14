ميقاتي: لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب وبعدم المسّ بقواعد عملها

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو، على رأس وفد بعد ظهر اليوم في السرايا.

وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي، وتناول البحث الوضع في جنوب لبنان والصعوبات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.

وجدد رئيس الحكومة “شكر لبنان لكل التضحيات التي تقدمها هذه القوات خلال تأدية مهامها منذ إنشائها حتى اليوم، وكان آخرها إصابة جندي بجروح قبل أيام”.

وأثنى ميقاتي “على الجهود الشاقة التي تبذلها اليونيفيل في هذه المرحلة الصعبة في سبيل تخفيف التوتر، والحؤول قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري القائم على طول الخط الأزرق وعبره، والذي هو نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية وخرقها لمندرجات القرار 1701”.

وجدد تأكيد “تمسك لبنان ببقاء هذه القوات في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت بها والذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش”.