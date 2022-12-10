ميقاتي: لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر اقامته في الرياض رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، خلال القمة العربية – الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية أمس.

حضر اللقاء: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور.

وخلال اللقاء، قال رئيس الصين إن بلاده “تقدر المساهمة الايجابية للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين”، وأضاف: “الصين مهتمة بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج اليه ولا سيما في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة”.

بدوره، شكر ميقاتي للصين “مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل”، وقال: “إن لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان، لا سيما في مجال البنى التحتية والتي للصين خبرات واسعة فيها”.

وتمنى ميقاتي “فتح الاسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية”، وشكر للصين “هبة تمويل بناء الكونسرفاتوار الوطني”.