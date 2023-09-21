ميقاتي: لبنان يرزح تحت عبء النزوح.. وأحذّر!

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة أن لبنان يُكابد في مواجهة أزمات عدّة متداخلة وسط مناخ إقليمي حافل بالتوتّرات والتحديات التي تُرخي بثقلها على الشعب الذي يُعاني يوميًّا من فقدان المقومات الأساسية التي تُمكّنه من الصّمود.

وقال ميقاتي: “أتطلّع لممارسة البرلمان دوره في انتخاب رئيس يتّفق عليه اللبنانيّون ولعب دوره الطبيعي مع الشقاء العرب وفي المجتمع الدولي وأحيي اللجنة الخماسية والدور الفرنسي”.

وأضاف: “لبنان يرزح تحت عبء النزوح الذي يُهدّد وجوده وأحذّر من انعكاساته السلبيّة فلبنان لن يبقى في عين العاصفة وحده وأدعو المجتمع الدولي لإيجاد الحلول المُستدامة لأزمة النزوح”.

ولفت ميقاتي إلى أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها الدائمة لقرارات مجلس الأمن والحدود اللبنانية وأسجّل ارتياح لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية ودوره في مجال الطاقة.

وذكّر المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين داعياً لتوفير الدّعم الكامل لوكالة “الأونروا” لتمكّنها من الاستمرار ومواصلة القيام بمهامها بانتظار الحلّ النّهائي.

وقال: “لبنان يواصل تطبيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف قمة المناخ وأشدّد على أهمية وجود دولة لبنانيّة تحمي النظام الديمقراطي وتنخرط في أسس العدالة والمساءلة والتسامح والتآخي واعتماد سياسة النأي بالنفس والسلم والسلام في المنطقة”.