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ميقاتي: لتتوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس!

منذ 7 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أننا “مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أننا لن نتحدّى أحداً ولن نقف بوجه أي أمر يخدم ‏لبنان وأهله‎”.‎

وخلال تفقّده أعمال افتتاح معمل “أكوافينا” الجديد في منطقة الباروك، قال: “أمام هذه الأرزات الشامخة من حولنا أقول إن لا شيء ‏سيجعلنا نيأس بل سننهض من جديد. هذا الإنجاز هو فعل إيمان بلبنان وبالصناعة والاستثمار. السياسة ليست فقط مواقف وتحرّكات، ‏بل هي في جوهرها أيضاً توفير الفرص الجيدة للإنتاج، وهناك ثلاثة قطاعات أساسية في هذا المجال هي الصناعة والزراعة ‏والسياحة، وهي لا تحتاج إلى أموال من الدولة بل إلى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل. وهذه هي البيئة السياسية المطلوبة لاحتضان ‏المستثمر وتشجيعه على العمل”.‏

وأضاف: “فلتتوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس وبقطاعات الإنتاج، لا سيّما أننا شهدنا في الصيف الفائت حركة مهمة وتدفقات ‏مالية مهمة من اللبنانيين والسياح. ونحن ننتظر في الفترة المقبلة موسماً شتوياً واعداً، وقد أبلغني أحد السفراء العرب بالأمس أن هناك ‏حجوزات مكتملة لمدّة خمسة عشر يوماً للسفر إلى لبنان خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، بمعدل أربع أو خمس طائرات في اليوم. ‏فلنتعال عن كل التجاذبات، ولتتكاتف الأيادي بعيداً عن الحسابات والفئويات والعصبيات، ولنتعاون لمعالجة الأوضاع الصعبة وإعادة ‏التعافي إلى لبنان”.‏

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