ميقاتي: لتتوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس!

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أننا “مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أننا لن نتحدّى أحداً ولن نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله”.
وخلال تفقّده أعمال افتتاح معمل “أكوافينا” الجديد في منطقة الباروك، قال: “أمام هذه الأرزات الشامخة من حولنا أقول إن لا شيء سيجعلنا نيأس بل سننهض من جديد. هذا الإنجاز هو فعل إيمان بلبنان وبالصناعة والاستثمار. السياسة ليست فقط مواقف وتحرّكات، بل هي في جوهرها أيضاً توفير الفرص الجيدة للإنتاج، وهناك ثلاثة قطاعات أساسية في هذا المجال هي الصناعة والزراعة والسياحة، وهي لا تحتاج إلى أموال من الدولة بل إلى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل. وهذه هي البيئة السياسية المطلوبة لاحتضان المستثمر وتشجيعه على العمل”.
وأضاف: “فلتتوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس وبقطاعات الإنتاج، لا سيّما أننا شهدنا في الصيف الفائت حركة مهمة وتدفقات مالية مهمة من اللبنانيين والسياح. ونحن ننتظر في الفترة المقبلة موسماً شتوياً واعداً، وقد أبلغني أحد السفراء العرب بالأمس أن هناك حجوزات مكتملة لمدّة خمسة عشر يوماً للسفر إلى لبنان خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، بمعدل أربع أو خمس طائرات في اليوم. فلنتعال عن كل التجاذبات، ولتتكاتف الأيادي بعيداً عن الحسابات والفئويات والعصبيات، ولنتعاون لمعالجة الأوضاع الصعبة وإعادة التعافي إلى لبنان”.