ميقاتي لصوت الناس: لا أتحدى أحداً ولا أريد أن آخذ مكان أحد وسأقوم بواجباتي

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان تشكيل الحكومة في الساعات الاخيرة المتبقية امر صعب.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، ردا على سؤال: “من الصعب أن اتوجه الى الرابية واتوجه غدا باكرا الى الجزائر من اجل تمثيل لبنان في القمة العربية في الجزائر “.

وتابع: “كان من غير الوارد اعطاء الثقة وكان اساس الرفض من جهة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ايضا تغيير الوزراء الذين هم على حسن علاقة معي.. فوجدت ان الافضل الاكمال في الحكومة الحالية ضمن تصريف الاعمال “لأن شيئا لن يتغيّر عليّ” .

واضاف: “لم اسمع بموضوع مقاطعة مجلس الوزراء واساسا لن ادعو الى جلسة مجلس وزراء الّا اذا كان هناك ما يدعو الى ذلك اي في حالات خاصة والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم”.

وقال: “لا ادعي انني استطيع ان اعين وزراء جدد وانا اكيد ان احدا لن يطلب اعفاءه فالوزراء اساسا مستقيلون”.

واشار الى ان “البعض يحاول اختلاق قنابل وهمية”، قائلا: “لا اريد الدخول في جدل مع احد وسنقوم بواجبنا كاملا ونتمنى التعامل مع الكل لادارة الازمة”.

وردا على سؤال لفت الى انه ينسق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي من فترة، قائلا: “شرحت الوضع للجميع وسأنسّق مع الجميع.. ولست بغاية ان آخذ مكان أحد او اتحدى احدا ولا اريد ان آخذ مكان أحد بل وجدت في موقع في ظلّ فراغ رئاسي وسأقوم بواجباتي”.