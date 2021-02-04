برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

ميقاتي: لطرابلس حق على الدولة لا يجوز التهاون فيه

منذ 3 ساعات
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

تابع الرئيس نجيب ميقاتي من مكتبه في طرابلس اليوم مختلف القضايا المتصلة بالاحداث الامنية الاخيرة في المدينة وتداعياتها الامنية والقضائية، اضافة الى ملف التعاون بين وزارة الصحة و”جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” لمواجهة جائحة كورونا والتقديمات الصحية والاجتماعية للجمعية.

ودعا الرئيس ميقاتي في تصريح الأجهزة الأمنية الى “إجراء التحقيقات اللازمة مع الموقوفين في الاحداث الاخيرة وفقا للقوانين المرعية وإخلاء سبيل الذين لم تثبت إدانتهم، والى الاسراع في تحويل المتورطين لديها على القضاء المختص متمنين ان يصدر سريعا أحكامه العادلة في هذه القضية”.

وقال :”ما تعرضنا له خلال الأحداث الأخيرة من إعتداءات على بعض مؤسساتنا يزيدنا إصرارا على تحصين مدينتنا وحمايتها وخدمة أهلها، ونحن من خلال” جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” نعمل بكل الامكانات المتاحة لتلبية حاجات المواطنين صحيا واجتماعيا، لكن أحدا لا يستطيع أن يقوم مكان الدولة التي عليها أن تقوم بواجباتها وستجدنا الى جانبها في كل المجالات، ولطرابلس حق على الدولة لا يجوز التهاون فيه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لقمان سليم
    صحافية التقت سليم قبل أيام: كان يدبّر انشقاق تاجر متورط بغسيل أموال لحزب الله
    الخارجية الفرنسية
    الخارجية الفرنسية دانت جريمة قتل لقمان سليم: لتحقيق شفاف
    مستشفى رفيق الحريري
    كورونا
    مستشفى الحريري: 110 اصابات و53 حالة حرجة ووفيتان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    طفل رضيع
    بالفيديو: كيف يمكن لرشفة ماء أن تقتل طفلك؟
    الكوليسترول
    علامة في مؤخرة الرأس مؤشر على أعراض الكوليسترول الخطير
    قصف إسرائيلي
    قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله جنوب سوريا