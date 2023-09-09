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ميقاتي لعباس: ما يحصل في عين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية

منذ 48 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة.

وشدد ميقاتي في خلال الاتصال على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة.

وقال ميقاتي: “إن ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل اساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الاخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وانظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها”.

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